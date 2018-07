Klatrekongen Alaphilippe vann då bøndene stal showet i Tour de France

sport

Den 16. etappen av Tour de France 2018 var av det dramatiske slaget. Adam Yates var først over den siste stigninga før den siste nedkøyringa på éi mil. Like bak følgde Alaphilippe i klatretrøya.

Men snaue seks kilometer før målgang gjekk Yates i asfalten, og Quick-Step-ryttar Alaphilippe suste forbi.

Franskmannen så seg ikkje tilbake og vann sin andre etappe i rittet.

Yates blei nummer tre etter å ha blitt passert av spanske Gorka Izagirre like før slutt på den første av tre etappar i Pyreneene.

Bondedramatikk og skrekkvelt

Etappen vil likevel bli hugsa best for at bønder mellombels stoppa rittet etter tre mil for å demonstrere. Bøndene velta høyballar ut i vegen og heldt på å sleppe laus sauer i løypa.

Politiet spraya demonstrantane med tåregass, og fleire av ryttarane måtte ha legebehandling etter at middelet blei tatt av vinden. Hendinga gjorde at syklistane blei haldne igjen i om lag 15 minutt.

Dramatikk blei det også på veg ned frå fjellet Portet d'Aspet. Philippe Gilbert leidde i einsam majestet, men krasja i ein sving og fauk ned i grøfta. Utruleg nok kom belgiaren seg opp på sykkelen og viste tommel opp.

Sagan sikra poengtrøya

Peter Sagan har matematisk sett vunne den grøne poengtrøya etter etappen tysdag. Alexander Kristoff på andreplass har ikkje lenger moglegheit til å ta igjen slovaken, som er sikra trøya så lenge han fullfører rittet innanfor tidsfristen.

Alaphilippe forsvarte klatretrøya og har no 49 poeng til nærmaste konkurrent. Gilbert blei kåra til etappens mest offensive ryttar.

Edvald Boasson Hagen blei nummer to i den innlagde spurten like bak Christophe Laporte.

Etappen frå Carcassonne til Bagnères-de-Luchon var 218 kilometer lang. Onsdag ventar ein kort og hard fjelletappe på 65 kilometer frå Bagnères-de-Luchon til Saint-Lary-Soulan.

