sport

Ruud droppa også i fjor tennis-NM.

– Det er fordi han skal spele US Open. Det er ikkje så mykje meir komplisert enn det. Han prioriterer sjølvsagt US Open og drar over 15. august, og det byrjar 21. august, seier Ruuds manager Venke Aure til Nettavisen.

19-åringen satsar på å ta seg til hovudturneringa i den fjerde og siste Grand Slam-turneringa for året. Kvalifiseringa går over fire dagar. Sjølve US Open-turneringa startar 27. august.

NM i Frognerparken går mellom 2. og 17. august.

