Neppe ny RBK-trenar på plass før etter sesongen

sport

Ifølgje NRK forklarer styreleiaren i Rosenborg at Rini Coolen sannsynlegvis blir sitjande ut denne sesongen. Onsdag leidde han Rosenborg for første gong då laget onsdag tapte 1–3 borte mot Celtic i meisterligakvalifiseringa.

– Vi har som målsetting å seinast ha det avklart til neste sesong. Det vil vere rundt 1. desember, seier Koteng til NRK.

Førre torsdag fekk trenarduoen Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun sparken i klubben. Coolen og Trond Henriksen blei dermed tilsette som mellombels trenarteam. No blir det spekulert i om styret i Rosenborg har nye namn dei skal gå etter.

Koteng seier dei begynte å snakke om at dei skulle skaffe nokre kandidatar på blokka først onsdag denne veka, og at dei no har begynt å planleggje prosessen.

Neste kamp for Rosenborg blir returkampen heime mot Celtic onsdag 1. august.

(©NPK)