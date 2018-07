Schär til Premier League

sport

Schär har signert ei treårskontrakt med den nye klubben sin, opplyser Newcastle. Han blei dermed berre éin sesong i spansk fotball etter å ha komme til Deportivo frå Hoffenheim sist sommar.

– Eg er verkeleg glad for å vere her. Det er ein stor klubb for meg, med eit stort namn, og det er ein strålande sjanse for meg, seier han.

26-åringen spelte nyleg VM med Sveits, som blei slått ut av Sverige i åttedelsfinalen.

Schär er den fjerde spelaren Newcastle hentar denne sommaren. Frå før har Martin Dúbravka (Sparta Praha), Ki Sung-yueng (Swansea) og Kenedy (Chelsea, lån) komme inn stadionportane på St. James' Park.

(©NPK)