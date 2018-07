Amerikansk AHL-forward til Oilers

sport

25 år gamle Lucia spelte førre sesong i AHL-klubben Binghampton Devils. Han har også vore med å vinne junior-VM for USA.

– A-lagstroppen i Oilers tel no tolv løparar, sju backar og to keeperar. Lagbygginga før sesongen 2018/19 er dermed i mål, skriv klubben på heimesidene sine.

Mario Lucia blei drafta av Minnesota Wild i 2011. Etter fire år på University of Notre-Dame har han spelt to sesongar i AHL. I fjor blei han selt frå Minnesota Wild til New Jersey Devils. Klubben ville derimot ikkje tilby han ein ny NHL-avtale. Amerikanaren valde derfor å satse i Europa og Stavanger.

Sportssjef for Oilers Pål Higson er svært fornøgd med å kunne presentere Mario Lucia som siste spelar inn i troppen.

– Dette er ei svært spennande signering for oss. Mario blei juniorverdsmeister med USA sesongen 2012/13. Dei fleste spelarane frå den troppen er i dag markante i NHL, seier Higson.

Førre sesong blei ein liten nedtur for Stavanger Oilers som rauk ut allereie i kvartfinalespelet. Laget tok derimot seks strake NM-titlar frå 2012 til 2017. Totalt har klubben sju NM-gull.

Det er amerikanske Todd Bjorkstrand som skal trene klubben denne sesongen.

