Heltne Nilsen klar for Horsens

sport

Det stadfestar Horsens på nettstaden sin måndag. Danskane opplyser ikkje nærmare kva kjøpesummen skal liggje på, men ifølgje BA skal prislappen vere på rundt tre millionar kroner.

– Eg er vanvitig glad for å komme til Horsens, kor eg har følt meg ønska. Eg gler meg til å prøve meg i klubben og i Superligaen. Eg byter til ein klubb med eit fantastisk stadion, gode folk rundt laget og ein lidenskapeleg trener med engasjement som smittar. Det er ambisjonen min å bidra til så mykje som mogleg og hjelpe til med å få klubben høgare opp på tabellen, seier Nilsen.

Begeistra

Horsens-trener Bo Henriksen legg ikkje skjul på begeistringa si for nyinnkjøpet.

– For oss er det ein gåve å kunne ønske velkommen til ein spelar som var med å vinne sølv i Noreg i fjor og som er ein profil for Brann i Bergen som leiar Eliteserien denne sesongen. Han er ein leiar, ein som går føre og kan binde eit lag saman. Det er ei perfekt signering for oss, seier Henriksen.

– Han blir ein føregangsmann for kulturen vår, og det er også ein av grunnane til at vi har signert ein femårsavtale med han. Han skal ta det neste skrittet med oss, og det er jo kult at vi kan trekke til seg oss ein profil frå det beste laget i Noreg akkurat no. Det er vi stolte over, og vi gler oss til å sjå han i kamp, fortset trenaren.

Nummer seks

Nilsen får draktnummer seks i den nye klubben sin.

Sivert Heltne Nilsen blei avbilda på tribunen under superligakampen mellom Sønderjyske og Horsens fredag. Horsens kunne kanskje trengt tenestene til Nilsen ettersom laget tapte 0–2. Mads Hvilsom og Mart Lieder scora måla i andreomgang.

Nilsen har vore ei viktig brikke i eit gulljagande Brann-lag denne sesongen. 26-åringen er også son av hovudtrenar Lars Arne Nilsen.

Horsens enda på sjetteplass i dansk superliga sist sesong. Laget har starta sesongen i år med éin siger, éin uavgjort og eitt tap.

