Luiz tilbake i varmen i Chelsea

Midtstopparen såg lenge ut til å måtte forlate Stamford Bridge etter å ha hamna i unåde hos Conte førre sesong. Luiz sleit også med kneproblem og spelte sin førre Chelsea-kamp i byrjinga av februar.

Etter at Maurizio Sarri overtok trenaransvaret for London-klubben har brasilianaren fått ein ny vår, og han har fått tillit frå start i to treningskampar for Chelsea.

– Eg ønskjer å bli. Då eg tok avgjerda om å returnere hit frå Paris, var det for å vinne Premier League og utrette noko med Chelsea igjen, så eg er veldig lykkeleg her, seier Luiz ifølgje Sky Sports og held fram:

– Eg elskar Sarris filosofi. Vi spelar høgt og har mykje ball på teknisk vis. Han prøver å hjelpe oss kvar einaste dag med å lære oss filosofien hans.

Brasilianaren fekk berre 17 kampar for London-klubben førre sesong etter å ha spelt fast da Chelsea blei seriemeister sesongen før.

Chelsea sesongopnar borte mot Huddersfield laurdag 11. august.

