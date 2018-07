Ronaldo møtt av 200 Juve-fans på første trening

sport

Rundt 200 supporterar stod klare til å ønske portugisaren velkommen.

Tre veker er gått sidan Ronaldo offisielt blei klar for Juventus. Den italienske storklubben sikra seg superstjerna for over 900 millionar kroner.

Juventus trenar og spelar for tida oppkøyringskampar i USA. Ronaldo er derimot i Torino og trenar med VM-spelarar som tok seg vidare til cupspelet. Det vil seie spelarar som Gonzalo Higuaín, Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Douglas Costa og Rodrigo Bentancur.

Det er venta at Ronaldo får den offisielle Juve-debuten sin i serieopninga borte mot ChievoVerona 19. august.

