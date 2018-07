Engen sluttar som Tromsø-direktør

sport

Engen vart tilsett som Tromsø-direktør i mai 2016. Han sluttar formelt 1. oktober.

– Det har vore ein flott og spennande periode med eit sterkt fokus på å utvikle klubben vidare. Å jobbe tett saman med ein liten, men svært dyktig administrasjon og fantastiske frivillige har vore veldig givande. Eg vil òg framheve det svært gode samarbeidet med styra i klubben og AS-et. Saman har vi lagt ein strategi for klubben der vi har realisert mykje over kort tid, seier Engen i ei pressemelding.

Under Engens leiing har fotballklubben Tromsø mellom anna etablert eit test- og treningslaboratorium på Alfheim, og klubben har halde fram satsinga på idrettsrelatert forsking.

– Tidspunktet for å slutte kan nok verke merkeleg for mange. Grunnen er heilt enkelt at eg har fått ein sjanse eg føler at eg ikkje kan si nei til. Det kjennest likevel lettare å slutte i TIL når eg opplever at klubben er i ei god utvikling på mange område, seier han.

Tromsø-styret opplyser at det har starta arbeidet med å finne ein ny administrerande direktør for TIL Fotball AS og Tromsø IL.

