Sky innkasserte mest premiepengar i Tour de France

Samanlagtsigeren til Thomas var med på å sikre Sky ein samla premiepott på 6,95 millionar kroner. Det melder cyclingnews.com.

Triumfen til Thomas utløyste ein bonus på 4,77 millionar til Sky, mens tredjeplassen til lagkamerat Chris Froome innkasserte rundt 954.000 kroner til klubbkassa.

Den totale Sky-summen er nesten tre gongar så mykje som neste lag på pengelista. Sunweb håva inn nest mest med 2,34 millionar kroner. Mesteparten av summen kjem av Tom Dumoulin. Andreplassen til Nederlendaren blei lønna med 1,91 millionar kroner.

Totalt blir det delt ut 21,8 millionar kroner i premiepengar, som seinare blir skattlagt. Størsteparten av pengane blir utbetalt til lag som fekk gode plasseringar. Ein etappesiger gav 105.000 kroner.

Amund Grøndahl Jansen og laget hans LottoNL-lag enda på tredjeplass i premiepengesamandraget med 1,82 millionar kroner.

UAE med Alexander Kristoff på laget tok imot rundt 960.000 kroner, mens Edvald Boasson Hagen og Dimension Data fekk nest minst med 150.000.

Tradisjonelt sett blir premiepengane delt med støtteapparatet, som inneber at ryttarane berre får ein liten del av potten. Samtidig skal det seiast at lønningane til proffsyklistane gjer at dei som regel har til salt i grauten og vel så det.

