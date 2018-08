Carlsen avslutta med siger i Biel

sport

Nordmannen spelte med kvite brikker mot heimehåpet Nico Georgiadis. Etter ei komfortabel opning mista nordmannen litt av initiativet i partiet midtvegs. Dataprogramma viste at Carlsen så vidt lågunder.

Det var ikkje noko stort parti av nordmannen som verka litt uinspirert etter at turneringssigeren glapp dagen før. Det var først etter det 46. trekket til sveitsaren under eit visst tidspress at sigerspila endeleg peikte i vêret for Carlsen.

Før oppgjeret hadde Carlsen vunne to, tapt ein og spelt resten av dei ti partia i Biel remis. Med tapet mot Shakhriyar Mamedyarov tysdag var det klart at den regjerande verdsmeisteren ikkje ville vinne turneringa.

Carlsen blei nummer to med totalt 6 poeng, mens Mamedyarov som avslutta med remis i sitt siste parti enda opp med 7,5 poeng. Nærmast Carlsen kom franske Maxime Vachier-Lagrave og russaren Peter Svidler.

Carlsen innleidde turneringen på best mogleg måte med å vinne to strake parti, men hadde seks strake remisar før tapet i nest siste runde kom.

Turneringa i Sveits er førebels den siste for Carlsen før han i november skal forsvare VM-tittelen sin mot amerikanske Fabiano Caruana i London.

Turneringa i best av tolv parti går frå 9.–28. november.

