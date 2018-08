Italia vil søke vinter-OL i 2026

sport

Milano, Torino og Cortina d'Ampezzo er dei tre byane som vil dele øvingar mellom seg. Dette blir grunngitt med omsyn på kostnader ved bygging av nye anlegg.

Giuseppe Sala, borgarmeister i Milano, stilte seg likevel kritisk til det felles bodet og ønskjer ikkje at byen skal vere med i den offisielle arrangørgruppa. Sala avslører likevel at Milano er villige å stille med anlegg dersom det er behov under leikane.

– Som ein gest til landet stadfestar eg at Milano vil vere tilgjengeleg ved behov, men berre som ein plass for øvingar, sa borgarmeisteren onsdag.

Frå før har Stockholm meldt interesse for OL i 2026. Det same har Sapporo, Calgary og tyrkiske Erzurum gjort. Austerrikske Graz trekte seg frå kampen om å vere vertsby tidleg i juli. Det gjeld også sveitsiske Sion.

Den internasjonale olympiske komiteen vil velje vertsnasjon for vinter-OL i oktober 2019.

(©NPK)