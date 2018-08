Kalla vil hjelpe dei norske løparane i sorga

sport

Vasscooter-ulykka i helga der Vibeke Skofterud omkom vil henge over løparane når dei beste langrennsløparane i verda torsdag skal i aksjon i rulleskirennet Lysebotn Opp under Blinkfestivalen i Rogaland.

– I slike samanhengar har vi eit veldig bra samhald i skiverda, der vi støttar kvarandre. Eg håpar at eg kan hjelpe dei i sorgarbeidet, seier den svenske langrennsyndlingen Charlotte Kalla i eit intervju med Aftenposten.

Ho fortel at nyheita kom som eit sjokk, og at det var ubehageleg å ta inn over seg at ei så livsglad, positiv og energifull idrettsvenninne ikkje lenger finst.

Skofterud var ein av forbilda hennar, som bidrog til det gode forholdet mellom norske og svenske løparar.

(©NPK)