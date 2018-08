Liverpool-talent blir lånt ut til Championship-klubb

sport

18-åringen som har scora eitt mål på dei elleve første kampane sine for Merseyside-laget blei presentert på nettsidene til Championship-klubben onsdag.

Sheffield United-trenar, Chris Wilder, var svært fornøgd med å få ungguten på plass.

– Ben er ei herleg signering for oss, han er ein spennande spelar med kvalitetar. Det er det første utlånet hans og eg er sikker på at det blir bra for alle partar.

Woodburn blei den yngste målscoraren for Liverpool nokosinne då han scora mot Leeds – berre 17 år og 45 dagar gammal. 18-åringen har sju kampar for det walisiske landslaget, inkludert éi scoring.

