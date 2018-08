Markus Henriksen blir kaptein i Hull

sport

Det melder Hull på nettstaden sin onsdag.

– Sjølvsagt er det ei stor ære å få kapteinsbindet for ein så stor klubb som Hull, fordi det betyr at eg har gjort noko rett, seier Henriksen.

Den norske landslagsspelaren signerte permanent for Championship-klubben i 2017. Då hadde han allereie vore på utlån hos dei oransj-stripete i eitt år.

– Nigel (Adkins, manager for Hull) ønskjer at eg skal bere kapteinsbindet og eg er klar for å vere ein leiar. Det er noko spesielt med å bere bindet for eit lag i engelsk fotball og eg er innstilt på å leie laget på ein god måte, fortel 26-åringen som har vore kaptein i både Rosenborg og AZ.

Den første offisielle kampen til Henriksen som kaptein blir heime mot Aston Villa 6. august.

