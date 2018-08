«Svennis» vil ikkje bli Irak-trener

sport

Det melder nyheitsbyrået Reuters, som viser til ei kjelde i Iraks fotballforbund (IFA).

«Svennis» sa sjølv i førre veke til SVT at Irak var eitt av fleire lag som har vist interesse for han i sommar. Irak ville at svensken skulle leia det irakiske landslaget under asiameisterskapen i januar.

Dermed blir ikkje 70-åringen den andre skandinaviske trenaren i historia som har leidd Irak. I 2007 var Egil «Drillo» Olsen Irak-trenar i fem månader.

Eriksson har tidlegare vore landslagssjef for England, Mexico og Elfenbenskysten. Dei siste åra har han heldt seg i den kinesiske fotballigaen.

(©NPK)