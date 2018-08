Kåre Vedvik debuterte for NFL-lag

sport

Det var venta at Vedvik kom til å debutere i Ravens' første treningskamp i sommar. Ifølgje Aftenposten spelte 24-åringen frå Stavanger både som kicker og punter torsdag. Det er ikkje ein vanleg kombinasjon i NFL.

Baltimore Ravens slo til slutt Chicago Bears 17–16. Vedvik scora frå 31 yards på det som var hans einaste «field goal»-forsøk i kampen. Han var også sikker då han to gonger sparka for ekstrapoeng.

Vedvik viste også solide takter som punter. Det lengste sparket hans i oppgjeret var 63 yards, og han hadde 48,2 yards i gjennomsnitt på åtte spark.

Nordmannen skreiv under for Ravens i april. Han har imponert på trening og i den første kampen sin, men ifølgje Aftenposten er det lite truleg at han får spela når tidlegare Super Bowl-vinnar Baltimore Ravens sesongopnar mot Buffalo Bills 9. september. Konkurransen om plassane er knallhard.

(©NPK)