Mol/Sørum vann lett igjen, oppe i 15 strake sigrar

Duoen slo Ilja Lesjukov og Konstantin Semenov frå Russland 2–0. Settsiffera var 21–11, 21–9. Med andre ord var det ein knusande seier.

– Det var ein veldig god kamp frå oss. Anders fant ein fin rytme i servinga si, og blokka hans var som vanleg god. Vi heldt fram å ta poeng og hadde kontroll på kampen heile vegen. Det er fint at vi klarte å vinne gruppa, slik at vi unngår ein ekstra kamp, sa Sørum til nettstaden til verdsturneringa like etter kampen.

Mol/Sørum starta Wien-turneringa med å slå Tobias Winter / Julian Hörl i strake sett torsdag. Dei austerrikske heimehåpa vart sette kraftig på plass i det første settet med 21–9, mens det vart jamnare med 21–18 i det det neste settet.

Dei siste vekene har Mol og Sørum vore i strålande form. For snart to veker sidan gjekk dei heile vegen og vann Noregs første EM-gull i sandvolleyball sidan 1997. Veka før stod duoen for den første norske triumfen på verdstouren på 20 år med finalesiger i majorturneringa i Gstaad i Sveits.

Totalt er Mol/Sørum oppe i 15 sigrar på rappen.

– Eg er latterleg imponert. Spesielt i den alderen er dette ein vanvitig prestasjon. Dei er til dei grader på god veg til å få norsk volleyball tilbake på kartet. Akkurat no trur eg dei er det beste laget i verda, sa trenar Kåre Mol til NTB etter at EM-gullet var i boks 22. juli.

Kåre Mol er òg far til Anders. Så langt ser den norske duoen ut til å halde trykket oppe i Wien òg. Dei speler åttedelsfinale laurdag, men det er ikkje klart kven som blir motstandar.

Alle dei tre andre norske para som prøvde seg i Austerrike, vart slått ut i kvalifiseringa.

