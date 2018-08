sport

Den norske tjueéinåringen låg som nummer fem etter 100 meter og nummer tre halvvegs i løpet. Med 100 meter igjen låg nordmannen på ein andreplass, og med ei sterk avslutning heldt det norske svømmehåpet plassen til mål.

Ukrainaren Mykhaylo Romanchuk vann, mens Muehlleitner frå Tyskland tok bronse.

Christiansen skal òg svømme 800 og 1500 meter fri under meisterskapen i Glasgow. Christiansen har eitt EM-sølv på langbane, og det tok han på 400 meter fri for to år sidan.

(©NPK)