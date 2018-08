Ønsketrekning for RBK, blytungt for Molde i jakta på europaligaspel

sport

Det betyr at RBK kan få ein overkommeleg veg til eit nytt gruppespel. Det austerrikske storlaget Salzburg med Fredrik Gulbrandsen i stallen er kjempefavoritt til å ta seg vidare over to kampar mot Shkëndija i meisterligakvalifiseringa.

Innfrir både Rosenborg og Salzburg favorittstempelet i kva sin kamp, er det eit i europacupsamanheng uerfarent makedonsk lag som gjestar Lerkendal 23. august. Returen går veka etter.

Knalltøft for Solskjær

RBK var i gruppespelet i Europaligaen seinast i fjor. Da slo dei ut sjølvaste Ajax som det siste hinderet. Trønderklubben var òg der i 2015 og 2012.

Molde fekk ei mareritt-trekning. Ole Gunar Solskjærs menn skal opp mot enten Dinamo Minsk (Kviterussland) eller Zenit St. Petersburg (Russland) om dei slår ut det skotske laget Hibernian.

Zenit har stor erfaring frå europacupspel. Russarane var ofte ein gjengangar i meisterligaen, men har dei siste åra vore nøydde til å nøye seg med den nest gjævaste europacupen. Laget vann gruppa RBK var ein del av i fjor haust.

Armensk eller israelsk

MFK speler borte først om dei kjem seg til den siste kvalifiseringsrunden. Klubben var sist i eit gruppespel hausten 2016. Da gjekk dei vidare til 16.-delsfinale i Europaligaen som gruppevinnar.

Sarpsborg har ein svært vrien oppgåve når dei møter Rijeka frå Kroatia. Klarer østfoldingane å ta seg vidare, møter dei enten Pyunik Jerevan frå Armenia eller den israelske klubben Maccabi Tel Aviv i den siste kvalifiseringsrunden.

I så fall speler Sarpsborg, som debuterte i europacupsamanheng tidlegare i sommar, den første kampen på heimebane.

