Celtic og Malmö kan møte kvarandre i meisterligakvalifiseringa

Det vart utfallet av trekninga i Det europeiske fotballforbundets (Uefa) hovudkvarter i Nyon måndag.

Malmö må først ta seg av ungarske Videoton over to kampar. Det same gjeld for Celtic i dobbeltoppgjeret mot greske AEK.

For tre år sidan gjekk Malmö vidare til det lukrative gruppespelet i meisterligaen på Celtics kostnad. Då kunne Åge Hareide glise breitt, mens Ronny Deila måtte ta til takke med europaligaspel.

I dag er det Uwe Rösler som trenar Malmö. Tyskaren har tidlegare trent ei rad norske og engelske klubbar. I Celtic styrer Brendan Rodgers med ei stødig hand. Nordiren har tatt den skotske storklubben til meisterligaen to år på rad, og han håpar å utvide den rekka.

Både i år og i fjor slo Kristoffer Ajer og resten av Celtic-laget ut Rosenborg i kvalifiseringa.

Trekninga for omspelet (siste hinder):

* Raude Stjerne (Serbia) eller Spartak Trnava (Slovakia–Salzburg (Austerrike) eller Shkëndija (Makedonia)

* Qarabag (Aserbajdsjan) eller BATE Borisov (Hviterussland)–PSV Eindhoven (Nederland)

* Young Boys (Sveits)–Astana (Kasakhstan) eller Dinamo Zagreb (Kroatia)

* Malmö (Sverige) eller Videoton (Ungarn)–Celtic (Skottland) eller AEK (Hellas)

* Benfica (Portugal) eller Fenerbahçe (Tyrkia)–PAOK (Hellas) eller Spartak Moskva (Russland)

* Standard Liège (Belgia) eller Ajax (Nederland)–Slavia Praha (Tsjekkia) eller Dynamo Kiev (Ukraina).

Dei første kampane går 21. og 22. august, mens returoppgjera går veka etter.

