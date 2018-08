Joackim Jørgensen spelar for Start frå årsskiftet

sport

Det melde Start på sine nettsider måndag. Avtalen gjeld frå 1. januar og varer ut 2021.

– Det er mykje spennande på gang i Start, og eg er veldig interessert i å bli med på den oppturen som eg er sikker på vil komme. Start er ein klubb med ressursar i ryggen og som eg trur vil bli eit lag å rekne med i åra framover, seier Jørgensen.

– Vi er sjølvsagt svært glade for at Joackim har valt å spele for oss dei neste tre åra. Han vil tilføre rutine, kvalitet, og bli ein stabiliserande faktor bakover på bana, seier Starts sportslege leiar Tor-Kristian Karlsen.

Dei to siste sesongane har Jørgensen, som kan spele både på midtbana og i forsvar, spelt for Sarpsborg. Han var også i østfoldklubben då den vart nyetablert i 2008. Han drog seinare til Elfsborg og vart svensk seriemeister der. Mellom 2014 og 2016 spelte han i Viking.

