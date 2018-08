Seks norske til «ungdommens Tour de France»

sport

Rittet, som av mange blir rekna for å vere «ungdommens Tour de France», samlar mange av dei beste U23-ryttarane i verda. Årets utgåve startar 17. august.

Måndag opplyste Norges Cykleforbund at Andreas Leknessund (Ringerike SK), Tobias Foss (Lillehammer), Torjus Sleen (Tønsberg), Lars Saugstad (Ringerike), Rasmus Fossum Tiller (Lillehammer) og Håkon Lunder Aalrust (Asker) utgjer det norske laget.

Syver Wærsted var i utgangspunktet tiltenkt ei rolle i det norske laget, men pådrog seg alvorlege skadar då han vart påkøyrd av ein bil under ein treningstur i førre veke. Sesongen er dermed over for stortalentet.

– Tour de l’Avenir er eitt av dei viktigaste ritta for U23-landslaget gjennom sesongen, og ein arena mange av dei store profflaga også følgjer med på. Vi har sett saman eit lag som kan vinne enkeltetappar og som kan kjempe om ei framskoten plassering samanlagt. Laget består av dei som har prestert best så langt i år i form av resultat, køyrestyrke og jobb inn mot laget, seier sportssjef i sykkelforbundet Hans Falk.

Ifølgje TV 2 blir Tour de l’Avenir-klare Rasmus Fossum Tiller lagkamerat med Edvald Boasson Hagen i Team Dimension Data neste sesong.

