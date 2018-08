Mikael Ingebrigtsen tilbake i Tromsø

sport

– Eg trur Mikael har vakse på den erfaringa han har fått i IFK. Vi forventar at det er ein vaksen 22-åring som kjem heim, og at han kjem til å bli ein viktig bidragsytar for laget framover, seier TIL-sportssjef Svein-Morten Johansen til klubbnettstaden.

Ingebrigtsen spelte 75 kampar for Tromsø før han prøvde lykka i IFK Göteborg. Etter eit halvt år i utlandet returnerer han til Eliteserien.

– Eg valde å komme tilbake for min situasjon i IFK Göteborg var ikkje slik som eg ønskte med tanke på speletid. Når TIL var interessert, så nølte eg ikkje med å komme tilbake. Eg har sakna å spele på Alfheim, seier spelaren, som fekk lite speletid for det svenske laget.

– Motgangen har gjort meg sterkare mentalt. Eg var åleine der nede og eg måtte jobbe med meg sjølv.

