Straus ny U23-landslagstrenar for kvinnene

sport

Leiaren kvinnefotball i NFF, Heidi Støre, seier til fotball.no at dei er veldig fornøgde med å få Straus med på laget i arbeidet med å vidareutvikle og styrke norsk kvinnefotball.

– Han har inngåande kjennskap og sterk kompetanse på alle dei områda stillinga rettar seg mot. Med sin bakgrunn som tidlegare toppspelarutviklar i Strømsgodset, erfaring frå J-19 landslaget og no også frå Toppserien som hovudtrenar for Sandviken, er vi trygge på at han er rett person for oss og at han vil tilføre oss mykje, seier Støre.

Sjølv seier Straus at han går til stillinga med skrekkblanda fryd.

– Det er ei ny stilling, men eg har veldig tro på at ein slik type rolle er viktig for kvinnefotballen. Det vil gi eit tettare bindeledd mellom klubb- og landslag, seier Straus, som ønsker å skape tettare band mellom J19- og A-landslaget.

– Eg er glad for at denne moglegheita opna seg. Det er ein ære å få trene nasjonen din og noko eg er stolt over å få moglegheita til å gjere, seier Straus vidare.

(©NPK)