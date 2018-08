Warholms dobbeldraum lever vidare, lett siger på 400-meteren

sport

Løpet viste at han no er ein heit kandidat til å ta medalje. Warholm trong ikkje å gå i kjellaren for å vinne. – Han verka sterk, sa NRKs ekspertkommentator Vebjørn Rodal (OL-vinnar på 800 meter i 1996) om Warholm under tv-sendinga.

Finalen går fredag kveld. Det er eit døgn etter at gulljakta på favorittøvinga hans er over.

Tysdag sikra han seg nemleg finaleplass på 400 meter hekk. Det gjorde Warholm leikande lett. Finalen i den øvinga, der nordmannen er favoritt, går torsdag.

Det heitaste norske gullhåpet i EM har valt eit litt risikabelt opplegg ved at han deltar i to øvingar i denne meisterskapen.

Det var godt og varmt i Berlin onsdag, men ein realt regnskur tidleg på kvelden hjelpte litt på for utøvarane.

