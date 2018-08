Fagermo i krangel med agent etter Kitolano-overgang til Premier League

sport

Torsdag formiddag stadfesta Odd at 18-åringen forlèt klubben til fordel for Premier League-fotball. Ifølgje lokalavisa Varden får Odd mellom 4 og 4,5 millionar kroner for venstrebacken.

No stiller Fagermo seg svært kritisk til framferda til Aneke rundt overgangen.

– For det første blei vi heile tida lova at John ville signere ein ny avtale med oss. Han hadde jo eit tilbod frå Wolverhampton i vinter også, men då ønska han å bli hos oss, seier Fagermo til Telemarksavisa og fortset.

– Så plutseleg kjem det eit lønnskrav som er så tøft at vi ikkje har moglegheit til å innfri det. Han er trass alt som ein lærling å rekne, og då kan ein ikkje lønnast som ein av dei mest erfarne i bedrifta.

Agenten usamd

Fagermo meiner overgangen hovudsakleg er økonomisk motivert frå Aneke. Det stiller agenten seg uforståande til.

– Eg har ikkje spurt om ei krone i honorar, og at Fagermo meiner eg handlar for eigne interesser er urimeleg. Det er så urimeleg at eg nesten ikkje vil kommentere det. Eg har drive som agent i nærmare ti år, og har alltid handla til det beste for klientane mine. Dette er så tåpeleg, seier Aneke til Nettavisen.

Ikkje overraska

Fagermo har vore kritisk ved fleire anledningar når spelarar har forlate Telemark-klubben. Aneke meiner dette føyer seg inn i rekka.

– Eg er ikkje overraska, fordi dette er typisk han. No må han begynne å sjå seg i spegelen og kritisere alt og alle når ting ikkje går hans veg. Dette er ein del av gamet, seier agenten vidare til Nettavisen.

(©NPK)