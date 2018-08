Fotballforbundet frikjenner Brann etter Nilsen-overgangen

sport

Det stadfestar leiar Espen Auberg i den juridiske seksjonen til Norges Fotballforbund overfor NRK.

– Konklusjonen til påtaleeininga i forbundet er at det ikkje er grunnlag for å tru at det har vore eit brot på overgangsreglementet, seier Auberg.

Det er halvanna veke sidan at NFF ville til botns i omstenda rundt det overraskande salet til Brann av Nilsen. Fotballforbundet hadde reagert på medieoppslag om at Brann hadde lova midtbanespelaren å selje han om det kom eit godt nok tilbod frå utlandet.

Ein slik avtale kunne vere i strid med overgangsreglane til NFF. Men etter ein gjennomgang av saka har forbundet komme fram til at Brann ikkje har gjort noko ulovleg.

– Konklusjonen er at den felles forståinga partane hadde, ikkje var juridisk bindande. Med denne forståinga ville ikkje Nilsen vunne fram i ei sak i etterkant, om han ikkje hadde fått gjennom overgangen til Horsens, forklarer Auberg til NRK.

Styreleiar i Brann Eivind Lunde er i Bergens Tidende blitt sitert på at klubben eigentleg ikkje hadde anna val enn å selje Nilsen då tilbodet frå Horsens kom. Han viste til at Brann ville vere lojale til lovnaden dei hadde gitt midtbanespelaren.

Nilsen-salet overraska både supporterane til Brann og mange fotballekspertar. Brann toppar tabellen og jaktar den første seriemeisterskapen sin sidan 2007, men likevel blei ein av dei viktigaste spelarane på laget selt midt i sesongen.

26-åringen er son av Brann-trenar Lars Arne Nilsen.

(©NPK)