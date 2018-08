TV 2: Håland skriv under for Salzburg, blir lånt tilbake til Molde

sport

Det melder kanalen torsdag. Det var Romsdals Budstikke som først skreiv at Håland har reist frå Molde-troppen for å reise til Salzburg.

– Vi har over tid hatt dialog med RB Salzburg. Erling må også no ha den dialogen og møte klubben slik at han får gjort ferdig personlege føresetnader for eiga kontrakt, seier Molde-direktør Øystein Neerland til avisa.

Ifølgje kjeldene til TV 2 kjem Håland til å bli lånt tilbake til Molde for å fullføre haustsesongen med laget til Ole Gunnar Solskjær.

Salzburg har frå før Fredrik Gulbrandsen i stallen. Også han har fortid som Molde-spelar.

