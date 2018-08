Stabæk låner Solbakken-elev

sport

Keita blir i samsvar med avtalen Stabæk-spelar fram til sommaren 2019. FCK har samtidig sikra seg ein klausul som gjer det mogleg å henta midtbanespelaren tilbake til den danske hovudstaden i januar.

– Dette er ei optimal løysing for både oss og Keita. Han er eit stort talent, som vi framleis trur at kan utvikla seg godt. Han var likevel uheldig med ein skade som sette han tilbake i sesongoppkøyringa, og konkurransen på posisjonen hans er stor akkurat no, seier Ståle Solbakken til nettsidene til sin eigen klubb.

– Keita er på god veg, men treng kampar på høgt nivå, og det får han betre høve til i Stabæk i ein så sterk liga som Eliteserien, held fram han.

20 år gamle Keita står bokført med ti kampar for FCK. I 2017 var han lånt ut til svenske Halmstad.

I Stabæk er ein glad for forsterkinga.

– Det var viktig å styrkja konkurransen i troppen før det som blir ein tøff haust. Vi må levera sigrar og redda plassen i Eliteserien og då er det viktig at trenaren også har fleire alternativ å velja blant. Det vil også koma skadar og karantenar, og denne signeringa gjer no at vi er betre forspent i midtbaneleddet, seier sportssjef Inge André Olsen til klubbens nettsider.

Det er Henning Berg som har overteke trenaransvaret for Stabæk. I helga blei det oppløftande 1–1 borte mot Rosenborg.

(©NPK)