Ishockey kan forsvinne frå OL-programmet

I samband med Hlinka Gretzky-turneringa i Edmonton i helga var IIHF-president René Fasel med i ein paneldebatt, skriv svenske Aftonbladet.

Der kom det fram at han har gjort IOC merksame på at det berre er fire alternativ for ishockey når det gjeld dei kommande leikane i Beijing i 2022.

1. Eit OL med NHL-spelarar.

2. Bruke same modell som i 2018.

3. Bruke berre U23-spelarar.

4. Ingen ishockey.

Det er for tida ein kald krig mellom NHL, Det internasjonale ishockeyforbundet (IIHF) og Den olympiske komité (IOC). Det er pengar, konkurranseavgjerder, speleprogram og tilgangen til marknadsavtalar som ligg bak usemja.

Mellom 1998 og 2014 fekk NHL-spelarane delta i OL og gav leikane eit ekstra løft. Mange såg hockeyfinalen som det store høgdepunktet i leikane.

I samband med OL i Sør-Korea i vinter lykkast det ikkje dei tre partane å bli einige om ein avtale slik at dei beste spelarane i verda frå NHL kunne delta. Eitt av punkta ein ikkje kom til semje om, var kven som skulle betale den store forsikringssummen på spelarane.

Noreg kvalifiserte seg for OL i Pyeongchang for tredje OL på rad, men fekk ikkje nytte NHL-spelarane Mats Zuccarello og Andreas Martinsen.

