Carlsen toler ingen feilskjer i rankingdrama: – Set ein ekstra piff på det

Måndag spelte Carlsen remis for andre dag på rad. Det skjedde med kvite brikker mot tyske Alexander Donchenko. Verdsmeisteren taper ratingpoeng kvar gong han ikkje vinn.

Luka Carlsens har til toar Fabiano Caruana har skrumpa til 4,3 poeng før runden i den europeiske klubbturneringa i Hellas tysdag. Han toler ikkje å tape nokon av partia han vel å spele dei kommande dagane.

– Magnus har framleis litt å gå på. Han mister ikkje forspranget med ein remis til, men det blir stadig knappare, seier NRKs sjakkekspert Torstein Bae til NTB.

Caruana har i haust vore uhyggeleg nær å vippe Carlsen ned frå trona som verdseinar, men hittil har det ikkje skjedd. Rankingthrilleren har sjølvsagt vore ein stor snakkis i sjakkmiljøet og i opptakten til VM i november. Der stiller nettopp Caruana som Carlsens utfordrar.

– Dette gir ein ekstra piff på det. Eg har tru på at Magnus også er nummer éin når vi går inn i VM, men det er klart at det er veldig tett no. Det blir også VM-matchen. Verdsrankinga viser at dette blir noko heilt anna enn det utgangspunktet vi hadde før oppgjera mot Vishy Anand (2013 og 2014) og Sergej Karjakin (2016), meiner Bae.

Best mot dei beste

Laurdag vann Carlsen sitt første parti for Vålerenga i europacupen. Sidan er det blitt to remis på rappen. Oslo-klubben har likevel gjort det skarpt og kjempar heilt i tetsjiktet. Tysdag skal Noregs beste sjakklag møte aserbajdsjanske Odlar Yurdu.

Då er det venta at Carlsen skal bryne seg på Shakhrijar Mamedjarov. Verdstrearen er den siste spelaren som har slått nordmannen i klassisk sjakk. Det gjorde han i Biel-turneringen i slutten av juli.

Bae meiner Carlsen får fram det beste i seg når han møter spelarar i den ypparste verdseliten.

– Magnus presterer best mot dei beste, men er ikkje like effektiv mot dei svakare spelarane, seier NRK-eksperten og brukar dei to siste dagane som eit eksempel på det.

(©NPK)