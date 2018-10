Spenning heilt til slutt i nasjonsligaen

sport

Uansett resultat i neste runde (16. november) vil ikkje gruppevinnaren i C-divisjonen gruppe 3 vere klar før dei siste kampane er spelt 19. november.

Dette er stillinga etter kampane tysdag: 1) Noreg 9 (4-1), 2) Bulgaria 9 (5-3), 3) Kypros 4, 4) Slovenia 1.

I Uefa-turneringar er det innbyrdes oppgjer som avgjer ved poenglikskap, men der er Noreg og Bulgaria like gode etter at begge vann 1–0 på heimebane. Får dei like mange poeng, er det derfor total målforskjell som avgjer.

I neste runde spelar Noreg borte mot Slovenia og Bulgaria borte mot Kypros. I siste runde er Bulgaria heime mot Slovenia og Noreg borte mot Kypros.

Teoretisk kan Kypros framleis bli gruppevinnar med siger i sine to siste kampar og hjelp frå Slovenia i dei to andre. Den moglegheita blir borte om Noreg vinnar i Slovenia eller tar minst eitt poeng på Kypros, eller om Bulgaria tar poeng frå kypriotane i neste runde.

Duellen

I praksis står det mellom Noreg og Bulgaria. Sjølv om Noreg skulle vinne i neste runde, og Bulgaria tape (eller omvendt), kan alt bli snudd på hovudet med motsette resultat i siste runde.

Verken Noreg eller Bulgaria har skjebna heilt i eigne hender. Dei endar på same poengsum om dei tar like mange poeng i november, og då blir det målforskjellen som avgjer.

Noreg har vunne sju av sine åtte kampar i år og har slik sett god grunn til å gå til novemberkampane med stor sjølvtillit. Samtidig har Noreg tapt fem av åtte tidlegare bortekampar under Lars Lagerbäck, og då er det strengt å krevje to sigrar på bortebane neste månad.

Rekord

Noreg sette tysdag ny rekord med sju strake heimesigrar, noko landslaget aldri tidlegare har greidd på 110 år med landskampar. Med sin sjuande siger for året tangerte laget også noteringa for flest sigrar i eitt år under Egil «Drillo» Olsen (som ikkje er rekord. Nils Johan Semb vann 10 i 1999, Åge Hareide vann 8 to gonger).

Noreg vann alle sine fem heimekampar i år, med samanlagt 9–1.

Lagerbäck har no dobbelt så mange sigrar (10) som tap i sine 17 kampar som Norges landslagssjef, men bortekampane er neste nøtt som må knekkast.

– Ullevaal begynner å likne eit fort. No må vi prøve å få til det same på bortebane, seier landslagssjefen.

