Sveriges OL-komité nektar å gi opp 2026-leikane

Draumen om eit vinter-OL på svensk jord i 2026 er ikkje over for SOK og leiar Mats Årjes, som onsdag ettermiddag heldt pressekonferanse ved Stockholm stadion.

– Vi synest at dette er ei unik moglegheit for Sverige, som første land med dei nye føresetnadene der ein kan spreie konkurransane både i ulike delar av landet, men også til for eksempel Latvia.

– Desse føresetnadene passar Sverige som hand i hanske, hevda Årjes.

Avvisinga frå bypolitikarane i Stockholm kom med ein gong. Idrettsbyråd Karin Ernlund frå Centerpartiet seier at OL-døra blei stengd for halvtanna år sidan.

– Det har ikkje blitt gjort noko arbeid med dette spørsmålet i Stockholm by på eitt og eit halvt år, så det finst ikkje noko underlagsmateriale for oss å ta stilling til. No har tida gått frå oss, og vi kan ikkje sjå nokon moglegheiter for å få fram eit forslag som er seriøst nok til at vi kan gjere ei ordentleg vurdering, seier Ernlund til nyheitsbyrået TT.

