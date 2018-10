Sykling: Hagen blir utanlandsproff

sport

– Det er med stor glede vi kan melde at Krister Hagen vil gå inn blant dei profesjonelle i 2019-sesongen, skriv Hagens noverande lag, Team Coop, i ei pressemelding.

Team Coop vil ikkje avsløre kva for eit lag Hagen skal sykle for frå neste år. Tidlegare i veka skreiv nettstaden procycling.no at sørlendingen har fått kontraktstilbod frå det danske laget Riwal Ceramicspeed, der også landsmannen Sindre Lunke blir proff frå neste sesong.

Hagen signerte nyleg ein ny kontrakt med Team Coop, og der skal han ha skaffa seg ein klausul som gjer det mogleg å komme seg ut i Europa.

(©NPK)