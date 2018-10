Noreg til kvartfinalen i mixed-VM i curling

sport

Kvartfinalen går natt til laurdag norsk tid, og det er ikkje klart kven som blir Noregs motstandar.

Sigeren over Ungarn var Noregs sjette av sju moglege i meisterskapen for Eirin Mesloe, Martin Sesaker, skip Ingvild Skaga og Wilhelm Næss. Ungarn gav opp kampen med to omgangar igjen etter den sjette runden.

Noregs einaste tap i gruppespelet kom i kampen mot New Zealand. Noreg tapte 6–8.

– Vi føler oss bra. Det har vore nokre gode dagar, og vi er inne i flytsona. Eg trur vi har ein fordel av at vi har deltatt i mixed-VM før, og at vi har spelt saman før. Eg meiner at vi er blitt betre det siste året, sa skip Ingvild Skage i eit intervju med arrangøren.

Noreg kom på 4.-plass i VM i fjor.

Til liks med Noreg er også Skottland, Russland og Spania direktekvalifiserte til kvartfinalen.

Desse laga spelar omspel om dei fire siste plassane i kvartfinalen: Tyskland – Tyrkia, Danmark – Sveits, Tsjekkia – Sverige, Canada – Slovenia.

