Tvedt: – Vi skal bruke rapporten til å forbetre og utvikle oss

Fredag møtte NIF-leiinga pressa etter at kritikken frå riksrevisjonen torsdag vart kjent gjennom ein 56 siders rapport.

Konklusjonen til riksrevisjonen er at NIFs styring og forvalting ikkje er lagt godt nok til rette. Riksrevisjonen meiner at ein større del av spelemidlane kunne ha blitt brukt til idrettsleg aktivitet og til å vareta medlemsorganisasjonane. Dei meiner det er uklart om NIF når måla for prioriterte grupper. Riksrevisjonen meiner NIFs rapportering ikkje er tilstrekkeleg for korleis spelemidlane er brukt for å nå måla med tilskotet.

Spesielt vekte det oppsikt at 52 millionar som var løyvde til barn og ungdom i perioden 2012 til 2017, i staden har gått til NIF-lønn.

Det vart også eit tema på pressekonferansen. NIFs breiddeidrettssjef Anja Veum forklarte at dette var gjort av rekneskapstekniske årsaker, og ho hevda at det ikkje hadde gått ut over aktivitet.

– Vi har prøvd å gjere greie for at pengane ikkje har gått til administrasjon og lønn i staden for barn og ungdom. Måten vi har organisert det på er gjort for å skape meir aktivitet, sa Tvedt.

Han avviste at han kom til å trekkje seg på bakgrunnen av rapporten frå riksrevisjonen.

– De veit like godt som meg at det er idrettstinget som tar stilling til mitt kandidatur, sa Tvedt.

Ba om tid

Både Tvedt og NIFs generalsekretær bad om tid før dei konkluderer meir.

– Rapporten er på 56 sider, og vi treng meir tid for å sette oss inn i den, sa generalsekretær Karen Kvalevåg under pressekonferansen på Idrettens Hus på Ullevaal stadion fredag.

Ho erkjente at delar av rapporten ikkje kom bardus på NIF-leiinga, og ho sa at det også kan ha vore ulike tolkingar av rapporteringsgrunnlaget. Slik ho oppfatta rapporten frå riksrevisjonen handla den om aktivitet, kostnadsvekst og måloppnåing i samsvar med tilskot.

– Vi avviser ikkje faktum, men vi har ikkje bevisst feilrapportert om noko, sa Kvalevåg.

– Vi tar dette på alvor og ønsker oss betre reiskapar for å sikre at vi oppnår våre mål. Det er også derfor vi er i gang med moderniseringsprosessen, sa Kvalevåg.

Idrettspresident Tom Tvedt konkluderte om at det var positive trekk med norsk idrett, men også at dei hadde forbetringspotensial.

– Vi skal bruke denne rapporten til å forbetre og utvikle oss, sa Tom Tvedt.

Tvedt og NIF-leiinga gjekk rett i møte med riksrevisjonen etter møtet med pressa. Partane har ikkje møttest før.

Generalsekretær Karen Kvalevåg varsla også ein snarleg dialog med Kulturdepartementet.

Varslar gjennomgang

Uansett utfall av dei kommande samtalane med både riksrevisjonen og departement, seier Høgre-politikar og ishockeypresident Tage Pettersen at han forventar at Kulturdepartementet ser grundig på korleis dei følgjer opp bruken av tippemidlane overfor Norges idrettsforbund.

– Dette er ein tydeleg kritikk som NIF må ta på største alvor, seier Tage Pettersen til VG.

– Det mest alvorlege er at middel tenkt til aktivitet i for stor grad er brukt til administrasjon i NIF.

Politikarane har også varsla rapporten frå riksrevisjonen kjem til å bli grundig ettergått i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

– Vårt fokus er jo oppfølginga frå departementet. I og med at dette er omtalt i ei sak frå riksrevisoren, vil vi behandle rapporten og lage ei innstilling som er grunnlag for stortingsbehandling, seier komitéleiar Dag Terje Andersen.

