Russarane reagerer på at sjuk Northug blei plassert på deira hotell

Det likar Russlands landslagstrenar svært dårleg. Northug bytte hotell i italienske Val Senales for å unngå å utsette resten av den norske langrennsleiren for smittefare.

– Det er litt overraskande at Noreg flytta han hit der vi bur. De veit at her held Russland og Finland til, og i går kveld kom også Sveits med Dario Cologna. Dersom det er frykt for at Northug kan smitte andre, så er jo dette rart. Det er nok av andre hotell i dalen her, seier Markus Cramer til TV 2.

Han reagerer også på at ein sjuk Northug framleis er i høgda. Cramer meiner det ville vore meir naturleg at trønderen hadde blitt sendt til ein lågareliggande stad.

– Vi hadde også ein løpar som blei sjuk under opphaldet her i Val Senales. Han blei flytta frå 2000 meter over havet og ned til Naturns på snaue 600 meter. Eg er ikkje lege, men har heile tida trudd at det var normalt ved sjukdom, seier Russlands landslagstrenar.

Northug blei sjuk natt til søndag. Også Emil Iversen er sett ut av omgangssjuke.

Sprintlandslaget for menn og kvinnelandslaget har den siste tida vore i den italienske høgda. Måndag og tysdag er media inviterte til pressemøte i Val Senales.

