Hareide om Myhre-stempel: – Du når ikkje veldig langt om du er ein kynisk jævel

Det er i boka «Åge Hareide – et fotballiv», skriven av Arild Stavrum, at Myhre går til angrep på gamlesjefen. Han meiner Hareide aldri gløymde tabbemåla han slapp inn då Noreg gjekk frå å leie 2–0 til å spele 2–2 mot Tyrkia i 2007.

Resultatet vart til slutt avgjerande for at EM-draumen brast for Hareide og det norske fotballandslaget.

Myhre hevdar at Hareide fryste han ut då dei møtte kvarandre igjen i Viking. Han trekker spesielt fram ein episode under ein treningsleir i Marbella i Spania i 2010. Då vart målvakta dopa ned og svindla.

– Det vart moglegheita til å bli kvitt meg. Åge brukte alle dei midla han hadde. Det var ekstremt kynisk, seier Myhre i boka og legg til at han foraktar den tidlegare trenaren sin:

– For å oppnå det han ønsker, bruker han alle hjelpemiddel, og måten han var på den gongen, har gjort at eg har lagt han for hat. Åge Hareide ein kynisk jævel.

Hareide sjølv seier dette om at Myhre har lagt han for hat og vel å fortelje om det:

– Eg hatar ikkje han, og eg hatar ikkje nokon eg har trena. Eg håper at eg har eit bra forhold til dei aller fleste. Det er alltid to sider av ei sak, og han må få lov til å ha ei anna meining, seier Hareide i samband med boklanseringa.

Ærlegdom

Han meiner ikkje det er nødvendig å vere kynisk for å lykkast som fotballtrenar.

– Den beskrivinga kjem kanskje ut frå éin episode, men totalt sett trur eg ikkje du når så veldig langt viss du er ein kynisk jævel. Då blir du fort avslørt undervegs, og eg har halde på med dette sidan 1986. Du skal nok vere meir enn som så for å få til eit lag. Du vil fort få folk imot deg viss det blir avdekt at du er det, seier Hareide til NTB.

– Du kan òg kalle det ærlegdom. Konsekvens er eit meir passande ord. Eg har alltid vore sånn at eg gir fridom under ansvar. Vi gjer ting saman for å vinne fotballkampar. Bryt du ut av det mønsteret, får det konsekvensar. Både på landslag og klubblag.

Hareide meiner det er naturleg at feiden med Myhre frå Viking-tida er eit tema i boka om han.

– Det er nesten uunngåeleg å ikkje komme innom han. Det eg kan seie om det, er at eg sjølv plukka Thomas Myhre. Han var er ein god keeper, men så skjer det som ofte skjer med keeperar: det blir gjort feil. For hans del var det to store feil i ein kamp som vart veldig sentral både for hans og min karriere.

Ingen føringar

Myhre seier vidare i boka at Egil Østenstad, som i 2010 var sportssjef i Viking, var under press frå Hareide til å få han til å skrive under ein sluttavtale. Østenstad skal òg ha trua han med at han kom til å bli omtalt som narkotikamisbrukar viss han ikkje signerte, hevdar Myhre.

– Det han seier om møtet med Egil Østenstad, får stå for hans rekning. Eg kjenner meg ikkje igjen i det, seier Hareide.

65-åringen gav Stavrum fritt spelerom i bokskrivinga.

– Det var inga føring frå mi side. Han valde intervjuobjekta sine sjølv, og eg forstår godt at han ikkje berre kunne skrive roseraudt og teikne eit helgenbilete av meg. Det er viktig å få fram begge sider. Visse episodar blir meir interessante for pressa enn andre, og det er eg fullt klar over, seier Hareide.

– I ein periode frå 1986 til 2018 skjer det veldig mykje med ein person, på godt og vondt.

Hareide har hatt stor suksess som trenar. Han har vunne seriemeisterskap i Noreg, Sverige og Danmark. Dei siste åra har han òg to gonger leidd eit lag til Champions League (Malmö) og losa Danmark til åttedelsfinale i VM.

