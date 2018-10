Mot Hovland-debut på kvinnelandslaget

sport

Han må klare seg utan kapteinen sin, Maren Mjelde, som er ute på grunn av skade.

– Hovland har halde eit høgt, jamt nivå i heile år. Ho har òg vore med i vurderinga tidlegare. Eg synest ho er ein interessant spelar. Bra duellkraft, god pasningsfot og ganske rask. Det er viktig i internasjonal fotball, seier Sjögren i ei pressemelding.

Hovlands lagvenninne frå Sandviken, målvakta Nora Neset Gjøen, er inne i landslagsvarmen igjen. Melissa Bjånesøy gjer òg comeback.

– Nora har vore solid for Sandviken denne sesongen, og det skal bli interessant å sjå henne. Melissa har vi òg vurdert undervegs i sesongen, og dette er eit fint høve til å sjå henne med oss. Ho har prestert bra i toppserien, og gjer ein det over tid, blir ein aktuell for A-landslaget, forklarer Sjögren.

Landslagssjefen gler seg til den siste samlinga for i år. Neste sesong blir viktig med tanke på oppkøyringa fram mot VM-sluttspelet i Frankrike.

– Det er viktig for oss å få møte ein så bra motstandar som Japan. Vi har møtt dei under Algarve tidlegare og hatt problem. Japan er ekstremt tekniske og òg taktisk gode. Vi veit kva vi møter, og det kjem til å krevje ein veldig god prestasjon av oss viss vi skal få det resultatet vi ønsker, seier Sjögren.

(©NPK)