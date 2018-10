Hoppsjefen om likelønn i Raw Air: – Heilt sjølvsagt

sport

Premiepengane for den første utgåva av kvinnekonkurransen i Raw Air vart presentert på ein pressekonferanse i Holmenkollen onsdag. Hoppturneringa blir arrangert for tredje gong kommande vinter.

Maren Lundby kan sjå fram til den same økonomiske påskjønninga for samanlagtsiger, justert etter talet på renn, som dei mannlege hopparane. Gjer den norske OL-meisteren reint bord, lyder den samla premiesjekken på rundt ein halv million kroner.

Norges Skiforbund er enno ikkje i mål med finansieringa av 2019-utgåva av Raw Air, men sportssjef Clas Brede Bråthen er klar på at det å likebehandle med omsyn til premiepengar gav seg sjølv.

– Det er meir reint sjølvsagt enn noko anna. Eg ser ikkje nokon grunn til at vi som ein nasjon, som ønsker å vere lengst framme med omsyn til likestilling, har noko anna alternativ, seier han til NTB.

– Vi har aldri vurdert å ha noka avkorting fordi at dei er jenter, legg han til.

Heider og prestisje

Samanlagtvinnaren av den første Raw Air-konkurransen for kvinner kan sjå fram til ein vinnarsjekk på 35.000 euro. Nummer to og tre får høvesvis 15.000 og 5.000 euro. I tillegg kjem premiepengar for enkeltsigrar.

Maren Lundby tok OL-gullet i Pyeongchang og dominerte hoppsporten på kvinnesida nesten totalt sist vinter. Likelønn i Raw Air tok ho likevel ikkje for gitt.

– Eg hadde ikkje venta det i det heile, men det er utruleg gledeleg at vi får det. Det viser at dei tek likestilling på alvor, seier Bøverbru-jenta til NTB.

Lundby kan med Raw Air-suksess doble inntektene frå OL-sesongen og seier dei hyggelege pengepremiane sender gode signal på meir enn éin måte.

– Det er klart dette betyr mykje for heideren, og det betyr òg mykje for prestisjen ved å vinne ei sånn turnering. Det kjem til å bli kjempekamp om å ta sigeren. Folk blir svoltne på å vise sitt beste, seier OL-meisteren – og legg til:

– I tillegg blir det kanskje òg mogleg for dei beste å leve av idretten etter kvart, og sånn burde det vere òg.

Seks konkurransar

Sportssjef Bråthen meiner dei kvinnelege hopparane har løfta den internasjonale hoppsporten og fortener sin rettmessige del av kaka.

– Jentene har gitt hoppsporten eit løft. Etter at dei kom inn i verdscupsirkuset, har vi passert dei andre skigreinene i TV-tal på vinteren. At dei no får ein kalender som er den beste vi har hatt nokosinne, og med Raw Air som rosina i pølsa, er viktig for idretten vår, seier han til NTB.

Kvinneutgåva av Raw Air er sett saman av seks konkurransar. Renna går i Holmenkollen, på Lillehammer og i Trondheim – parallelt med konkurransane for menn.

Sportssjef Bråthen er glad for at kvinnene òg no får vist seg fram i eit konsept som har slått særs godt an.

– Maren er i ferd med å bli den mestvinnande utøvaren i moderne norsk hopphistorie. Det betyr mykje at dei største stjernene våre får konkurrere på dei største arenaene i idretten vår, seier han.

(©NPK)