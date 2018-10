Lundby vil kjempe om ein halv million i Raw Air

sport

Premiepengane for den første utgåva av Raw Air for kvinner vart kunngjort på ein pressekonferanse i Holmenkollen onsdag. Hoppturneringa blir arrangert for tredje gong kommande vinter.

Terje Lund, som er arrangementssjef i Norges Skiforbund, opplyser at kvinnene og mennene vil få like premiepengar per renn.

– Det er slik at gutane har litt fleire renn enn jentene no det første året. Totalt vil premiepengane for jentene vere på 55.000 euro, sa Lund.

Beløpet svarar til 522.000 kroner etter dagens kurs. I Raw Air går 35.000 euro til vinnaren, 15.000 til nummer to og 5000 euro til hopparen som tar tredjeplassen.

(©NPK)