Christian Berge forlenger til 2025

sport

Det skjedde då laget åt saman etter storsigeren over Austerrike i Stjørdal, melder Norges Håndballforbund.

– Det er ei svært god nyheit vi no kan presentere, seier generalsekretær Erik Langerud i ei pressemelding.

– Christian har vore landslagssjef sidan våren 2014 og har på alle måtar fylt rolla slik vi ønsker. Ikkje berre for vårt seniorlandslag, men også med hovudansvaret for alle fem landslaga på herresida. Med Christian har handballgutane tatt store steg og utvikla seg til eit lag vi har stor tru på skal hevde seg i toppen internasjonalt i mange år framover.

Den nye avtalen gjeld til etter VM i januar 2025.

– Eg er veldig glad for å signere ein ny avtale med Norges Håndballforbund, seier Berge sjølv.

– Det er fantastisk moro å jobbe med landslaga. Både laget i dag og det eg ser av unge, lovande talent på våre yngre landslag gir meg trua på at vi går ei stor framtid i møte. Min største draum med landslaget er at vi ein dag skal ta gull i eit meisterskap. Ny kontrakt gir meg moglegheita til å legge langsiktige planar, noko som styrkjer moglegheita for å nå det målet.

Spelarane er tilfredse med at sjefen forlengjer.

– Samarbeidet mellom trenarteamet og spelarane har vore veldig bra frå dag ein. Derfor gler vi oss veldig til fortsettinga med Christian som trenar, seier Bjarte Myrhol i pressemeldinga frå NHF.

(©NPK)