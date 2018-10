Kristoff usikker på framtida etter Gaviria-signering

sport

Det kan bety at rolla til nordmannen på laget kan bli endra, og at han ikkje blir kaptein, slik han har vore i år.

Det betyr at han kanskje ikkje får sykle Tour de France.

– Eg kan ikkje garantere det. Har som sagt ikkje hatt møte enno med omsyn til neste sesong, så eg er usikker på kva planen er. Men dersom begge køyrer, vil eg jo anta at han er raskare enn meg også neste år, så då køyrer ein jo for raskaste ryttar, skriv Kristoff i ein SMS til TV 2.

Fernando Gaviria (24) er ein av dei beste spurtarane i verda, og tok to etappesigrar i Tour de France før han måtte bryte på den 12. etappen med målgang på Alpe d'Huez. I fjor tok Gaviria fire etappesigrar i Giro d'Italia.

TV 2 melde for to veker sidan at Gaviria kom til å signere for Kristoffs lag. Torsdag vart det offisielt bekrefta, men Kristoff sjølv hadde ikkje fått vite noko. TV-kanalen skriv at Kristoff no er i Qatar saman med Gaviria.

– Eg har ikkje visst om dette, så eg var overraska. Men eg føler ikkje eg kunne byte så lett uansett. Eg har kontrakt neste år, og å byte lag mens du er under kontrakt er ikkje så vanleg i sykkelsporten. Men det har jo fungert godt for Viviani i år på same lag som Gaviria, så satsar på eg får same effekt, seier Kristoff til TV 2.

Gaviria sykla denne sesongen for det belgiske suksesslaget Quick-Step.

(©NPK)