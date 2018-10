Gjert Ingebrigtsen slit med å pleie forholdet til løpesønene: – Det får vi gjere ein annan gong

sport

I boka «Kunsten å oppdra en verdensmester» er Ingebrigtsen open om utfordringane han har hatt og framleis har ved å trene sønene Henrik (27), Filip (25) og Jakob (18).

Han skriv blant anna at trenarrolla pregar han i stadig større grad. Det gjer at han får færre augneblink på ein dag til å dyrke farsrolla.

«Risikoen er at jeg støter folk bort fra meg. Jeg blir sint og så firkantet at folk velger meg vekk», står det i Ingebrigtsens ferske bok, som blei presentert på Det Norske Teatret i Oslo måndag.

– Viss du står lenge nok i trenar/utøver-rolla, er det gjerne det som heng ved deg – også i familien. Det ønsker vi jo ikkje. Vi ønsker å ha ein far/son-relasjon, men vi er av den oppfatning at vi får god tid til å pleie det forholdet ein annan gong. Det er ikkje veldig mykje tid til det i dag, innrømmer Ingebrigtsen overfor NTB.

– Eg trur heller ikkje gutane ser korleis dette kjem til å ende. Om vi kjem til å ende opp som gode venner eller som uvenner. Det er akkurat det eg reflekterer over i boka. Eg meiner uansett kor det ber hen, må vi vareta relasjonen som far og son, seier han vidare.

Sår

I boka kjem Gjert Ingebrigtsen spesielt innom frykta for at forholdet til Henrik som far og son aldri igjen blir så nært og fortruleg som han ønsker. Han er redd for at han har skapt «så store sår at det ikke er sikkert at de noen gang kan heles».

Til NTB forklarer Ingebrigtsen at bekymring ikkje berre gjeld Henrik.

– Det er for så vidt likt med alle, men det er Henrik som har komme lengst. Både i alder og i det familiære med sin eigen familie. Det er der vi i større grad ser konturane av kor dette ber hen. Jakob er så vidt blitt 18, så han har på ein måte ikkje levd lenge nok til å røyne det forholdet.

– Er det noko du angrar på?

– Nei, men det er ting eg skulle sett var ugjort når det gjeld å pushe Henrik gjennom 2016-sesongen. Han ville absolutt ikkje kaste inn handkleet, for det var eit år med EM og OL. Eg sa vi skulle kaste inn handkleet på våren lenge før vi enda opp med å måtte pushe han gjennom så tøffe treningsøkter at han så vidt kunne komme seg opp av senga om morgonen. Sånn skal ein ikkje halde på. Det er ikkje bra, seier Ingebrigtsen om skadene til Henrik.

– Men i enkelte samanheng må du som trenar strekke deg mykje lenger enn du ville gjort som forelder. Det er det som er det vanskelege dilemmaet her.

Gleder seg

Under boklanseringa sa pappa Ingebrigtsen at han gler seg til dagen han er ferdig med å vere trenar for barna sine. Han ser fram til berre å vere forelder, men det kan framleis vere lenge til det skjer.

– Til sjuande og sist er det jo far ein er. Det er forholdet mellom far og son som skal vare livet ut, og det er det viktigaste forholdet å vareta.

Han understrekar at det er barna sjølv som har valt å ha han som trenar.

– Dei ønsker at eg skal ha den rolla, og dei er blitt nokså sikre og trygge på at det klarer vi å få til gjennom dei resultata vi allereie har oppnådd.

Det er ingen tvil om at Team Ingebrigtsen er populær. Over 200 skodelystne møtte opp for å høyre friidrettspappaen snakke boka som er skrive i samarbeid med Frode Saugestad. I tillegg var mange medium til stades.

I sommar vann Jakob overraskande gull på både 1.500 og 5.000 meter under EM i Berlin. Dermed blei han den tredje av Ingebrigtsen-brørne til å bli europameister. Henrik tok gull i 2012, mens Filip greidde det i 2016.

(©NPK)