Lopetegui: – Takk for at eg fekk moglegheita

sport

Måndag fekk 52-åringen sparken etter å ha leidde Real til den verste La Liga-starten sidan 2001. Dagen før vart dei liljekvite audmjuka heile 1–5 borte mot erkerival Barcelona i El Clásico.

Det var Real Madrids tredje serietap på rad og det fjerde på fem oppgjer. Ei slik rekke blir ikkje sett gjennom fingrane med hos Champions League-vinnaren dei tre siste åra.

– Etter avgjerda i styret vil eg takke klubben for moglegheita den gav meg. Takk til spelarane for innsatsen. Eg vil også takke dei tilsette i klubben for god behandling. Naturlegvis vil eg også takke fansen for støtta. Eg ønsker alle lykke til vidare i resten av sesongen, seier Lopetegui i ei fråsegn gitt til det spanske nyheitsbyrået EFE.

I sommar vart han tilsett som Zinedine Zidanes arvtakar. Då var han spansk landslagssjef, og Spanias fotballforbund likte nyheita så dårleg at Lopetegui vart sparka få dagar før VM. Under fem månader seinare mista han endå ein trenarjobb.

Real Madrid-styret peikte måndag kveld på at prestasjonane til laget så langt denne sesongen ikkje står i stil med spelarmateriellet Lopetegui rådde over. Åtte av Real-spelarane var blant dei nominerte i Gullballen-kåringa, noko som er det høgste talet på i klubbhistoria.

Fire sigrar, to uavgjort og fire tap er den verste seriestarten ein nytilsett trenar har hatt i Real Madrid på over 50 år, ifølgje AS.

Argentinske Santiago Solari (42) har fått jobben med å leie hovudstadsklubben på mellombels basis.

(©NPK)