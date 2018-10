Spøker for Calgarys OL-planar

sport

Borgarmeister Naheed Nenshi krev at delstaten og føderale styresmakter tar på seg ein større del av kostnadene. Han har trua med å trekke søknadsplanane om så ikkje skjer.

No ser det ut til at Calgary kjem til å forlate OL-prosessen. Det melder Calgary Sun.

– Det var ein del arbeid i siste minutt måndag morgon for å redde søknaden, men det er over, seier ei kjelde som har innsyn i forhandlingane, til lokalavisa.

Sjølv om Calgary skulle ha brukt ein del av anlegga som vart bygde til OL i 1988, ville det framleis vore nødvendig med store investeringar for å arrangere vintervekene i 2026.

Interessa for OL er dalande. Sveitsiske Sion og austerrikske Schladming-Graz hadde opphavleg planar om å søke, men begge trekte seg ut etter manglande støtte i befolkninga.

Det ser også mørkt ut for Stockholms OL-draum. Politikarane i Sveriges hovudstad har gitt uttrykk for at dei ikkje ønsker å arrangere 2026-leikane.

Også planane til Milano/Cortina d'Ampezzo er svært usikre. Italienarane manglar ein offisiell statsgaranti.

IOC har sett 12. april neste år som frist for endelege søknadar for OL i 2026.

