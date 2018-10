Sykkelstjerne røper Tour-frustrasjon

sport

Thomas tok den første sigeren i eit trevekersritt i karrieren da han vann verdas mest prestisjefylte sykkelritt i år. Thomas bar den gule leiartrøya gjennom viktige delar av rittet, men likevel heldt Team Sky-leiinga fast ved at Chris Froome var kaptein på laget.

I eit intervju med den britiske storavisa The Guardian vedgår no Thomas at det skapte frustrasjon.

Før lagtempotappen skal Sky-leiinga ha gitt klar beskjed om at laget ville overlate walisaren til seg sjølv dersom han punkterte.

– Eg var frustrert, fordi eg trudde at også eg hadde status som beskytta ryttar, men det var openbert ikkje ei avgjerd dei tok lett på, seier Thomas i intervjuet.

– Det drog meg litt ned, men samtidig må du berre gløyme sånt, legg han til.

Thomas fortel også om ein episode som oppstod etter den niande etappen. Team Sky budde da på eit varmt hotell, der alle ryttarar i utgangspunktet hadde aircondition. Da straumforsyning til hotellet blei slått ut, blei det gitt beskjed om at berre éin ryttar kunne ta i bruk aircondition-systemet.

Den «luksusen» fekk Froome.

Trass i spenninga som oppstod rundt kven det skulle syklast for i Sky-laget, hevdar Tour-triumfatoren at han framleis kjem godt overeins med Chris Froome. Sistnemnde skal også ha gratulert han med sigeren.

