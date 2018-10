Carlsen redd for å tape VM-tittelen

sport

Neste veke går Carlsen laus på sitt fjerde VM i langsjakk. Det ligg an til å bli ein nervepirrande duell. Caruana frå USA har dei siste månadane vore uhyrleg nær å vippe nordmannen ned frå førsteplassen på verdsrankinga.

I eit intervju til VGTV erkjenner 27-åringen at han er redd for å tape VM-kampen i London.

– Ja, det er eitt av problema med å ha denne tittelen. Det blir på eit eller anna tidspunkt sånn at ein nesten blir reddare for å tape den, enn det er godt å ha den. Det er blitt sånn for meg at det ikkje er så farleg å ha verdsmeistertittelen, men eg vil i alle fall ikkje at nokon andre skal ha den. Derfor kjem eg til å kjempe med nebb og klør for å behalde den, seier Carlsen.

Totalt har Carlsen og Caruana møtt kvarandre 33 gonger i klassisk sjakk. Fasiten til Carlsen viser ti sigrar, 18 remis og fem tap.

Første VM-parti i London blir spela fredag 9. november.

