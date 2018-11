Hege Riise etter meisterligabragda: – Viktig for norsk kvinnefotball

sport

Kanarifuglane kunne sleppe jubelen laus då dei tok seg vidare til sin første meisterligakvartfinale i klubbhistoria etter å ha slått Brøndby 3–1 samanlagt onsdag. LSK-trenar Hege Riise meiner det viser at klubben er på rett veg.

– Det å drøyme litt større enn toppserien og vere i dei store turneringane, og vere gode forbilde, sender gode signal til jentene som kjem etter, seier Riise til NTB.

– Vi har jobba for dette lenge. Dette er ei anerkjenning av den jobben vi legg ned, legg ho til.

Trenar Riise drøymer allereie om å komme seg gjennom kvartfinalane i mars neste år. At dei kampane ikkje går før om fleire månader, kan samtidig gi fleire utfordringar.

– Vi må behalde kjernetroppen vår, og vi treng ein større tropp enn det vi har hatt i år for å matche den konkurransen vi får i 2019 med mange kampar, seier ho.

– Samtidig må vi også planleggje og gjere det beste vi kan for å legge til rette for best mogleg kampform. Det har vi visst om lenge, så det er ei utfordring vi berre må ta.

Reiten blir i LSK

Guro Reiten, som skal vere på lista til fleire store klubbar, storspelte i åttandedelsfinalen mot Brøndby. Etter sigeren var ho klokkeklar overfor Romerikes Blad at ho ikkje kjem til å forlate klubben før kvartfinalane. Det meiner Riise blir viktig for klubben.

– Det er viktig for oss, og det er viktig for henne, både landslagsmessig og klubbmessig. Det å ha ei oppkøyring som ein kjenner til, trur eg er utruleg viktig, seier ho til NTB.

LSK-trenaren påpeikar at Reiten er ein sentral og viktig spelar for klubben og laget. Samtidig er Riise tydeleg på at dei andre jentene også er viktige for Reiten.

– Ho er delaktig i målpoeng for oss heile vegen, men det er eit lag bak Guro også, som jobbar for det vi har oppnådd saman.

Har tru på siger

I kvartfinalane ventar eitt av Europas aller beste lag. Riise meiner LSK må sjå det som ein fordel at dei aldri har spelt ein meisterligakvartfinale tidlegare.

– Vi har lite forventningar på oss, så vi kjem til å gå all-in. Vi må vere så gode som vi kan vere. Motivasjonen er det ikkje noko å seie på i alle fall.

Ifølgje Riise er vinnaren av åttedelsfinalen torsdag mellom Slavia Praha og svenske Rosengård den motstandaren ho vil føretrekke.

– Vi håpar jo i utgangspunktet vi møter vinnaren i den kampen. Resten av dei i potten er store lag. Vi får sjå når vi kjem så langt. Det blir ei hard nøtt, men vi er kapable til å vinne, poengterer Riise.

Trekninga av kvartfinalane blir gjort neste fredag.

(©NPK)